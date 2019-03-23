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Я была агрессивно против этого проекта. Елена Зеленская о выборах 2019

Кандидат в президенты Владимир Зеленский дал первое совместное интервью с женой. Елена Зеленская рассказала о своем сначала негативном отношении к решению мужа баллотироваться.

Я была агрессивно против этого проекта. Елена Зеленская о выборах 2019

Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью для ICTV рассказал о своем видении политической ситуации в стране, а его жена выразила свою позицию относительно решения мужа.

Елена Зеленская говорит, что идея выборов пришла извне. Все начали говорить, чтобы он попробовал себя в роли настоящего президента.

– Я была агрессивно против начала этого проекта, потому что это очень тяжелый проект. Даже это не проект, а направление в жизни. Я успела уже привыкнуть к этой мысли и когда мне сказали, что наверное мы попробуем, я уже была готова к тому, что придется немного поменять свою жизнь, – отмечает Елена Зеленская.

Также она добавила, что смирилась с решением мужа, когда поняла, что это его выбор.

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– Я пока взяла тайм-аут, чтобы не думать о том, буду я первой леди или нет. Придет время и мы сможем все решить. Я боюсь загадывать что-то наперед, – высказалась Зеленская.

Факты ICTV разобрались, как можно проголосовать не по месту прописки и какие для этого нужны документы.

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