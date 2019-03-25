Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе предложила РФ 30 марта провести обмен заложниками по формуле 25 на 25.

Перед президентскими выборыми, 30 марта, Киев предложил Москве обменять 25 осужденных в Украине россиян на 25 удерживаемых в РФ украинцев.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко заявила, что направили уже 16-е письмо представителю РФ Борису Грызлову с таким предложением.

– Мы предлагаем, чтобы они немедленно забрали 25 россиян в обмен на 25 украинцев – политзаключенных Кремля. И остается неизменной наша позиция: забрать 19 наших с оккупированных территорий, мы готовы помиловать 72 сепаратиста, – отметила Геращенко.

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Напомним, 27 декабря 2017 года во время большого обменаУкраина получила 74 заложника, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.