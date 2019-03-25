В галерее PinchukArtCentre молодая творческая элита из 17 стран мира. Это 21 финалист престижного международного конкурса Future Generation Art Prize. Будущее поколение арт-искусства.

Творческие инсталляции и действительно, словно из будущего. Музыкальные композиции, смелые и нестандартные видеоролики. Материал для них иногда брали буквально из-под ног.

Художественная кухня британского творческого дуэта Cooking Sections понравилась влиятельному жюри. Они получили специальный приз конкурса – 20 тысяч долларов.

Такую же награду присудили и художницы из Южной Африки Габриеле Голаят. Ее музыкальная инсталляция посвящена женщинам – жертвам изнасилования и гендерному неравенству.



В состав жюри конкурса вошли известные галеристы из разных стран мира. В частности Тим Марлоу, артдиректор Королевской академии искусств, Габи Нгкобо, куратор 10-й Берлинской биеннале, артдиректор PinchukArtCentre Бьорн Гельдхоф.

Шок и восторг у жюри вызвала работа Эмилии Шкарнулите, которая и стала победительницей премии Future Generation Art Prize. 18-минутный ролик, на котором художница из Литвы в виде русалки погружается в ледяную воду на базе подводных лодок без кислорода и гидрокостюма. Цель – заставить людей задуматься, что они оставляют после себя будущим поколениям.

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Победительница конкурса сможет 60 тысяч долларов потратить на личные нужды, а остальные 40 тысяч – это грант на новые творческие проекты.

Пока инсталляции всех финалистов Future Generation Art Prize остаются в Киеве. Выставка в PinchukArtCentre продлится до 7 октября, а уже в начале мая эти работы будут представлены на Венецианском биеннале.

Ранее Факты ICTV писали про новую выставку в PinchukArtCentre.