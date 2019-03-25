Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко хочет создать Будапештский формат переговоров для установления мира на Донбассе.

Юлия Тимошенко планирует Будапештский формат переговоров, в котором будут участвовать лидеры США, Франции, Великобритании, Украины, России и Китая.

– Сразу после президентских выборов безотлагательно создать Будапештский формат плюс. Собрать президента США, премьер-министра Франции, премьер-министра Великобритании, президента Украины, президента страны-агрессора России. Можно пригласить и лидера Китая, – заявила Юлия Тимошенко в студии Свободы слова.

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По ее словам, в таком кругу следует положить на стол гарантии, которые предоставлялись, когда Украина отказывалась от ядерного оружия.

– Следует поставить вопрос очень четко: или эти гарантии выполняются, или международного права в мире не существует. Зная настроения всех перечисленных лидеров, могу сказать – гарантии будут выполнены и мы вернем мир на Донбасс, – отметила Тимошенко.

Ранее Факты ICTV писали, что кандидат в президенты Сергей Тарута принял решение объединиться с командой кандидата в президенты Юлии Тимошенко.