Российские спецслужбы следят за украинцами, которые посещают консульства на территории РФ.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что сотрудники ФСБ следят за гражданами Украины, которые посещают консульства на территории РФ, и требуют от них объяснений.

Он добавил, что украинцы не смогут проголосовать на территории России, поскольку это опасно для них.

По словам Климкина, количество консульских действий в последнее время сокращается из-за того, что ФСБ требует от людей, которые посещают украинское посольство, объяснений и заносит их в соответствующую картотеку.

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– В последнее время ФСБ приходит к украинским гражданам и говорит: Мы засекли, что ваш телефон находился возле украинского посольства. Объясните, что вы там делали, – сказал министр иностранных дел.

Он объяснил, что это не единичные случаи и они фиксируются десятками.

К слову, министр иностранных дел Павел Климкин считает, что вскоре Россия попытается организовать новую “газовую войну”.