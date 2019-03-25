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Климкин: ФСБ следит за украинцами из-за визитов в консульство

Российские спецслужбы следят за украинцами, которые посещают консульства на территории РФ.

Климкин: ФСБ следит за украинцами из-за визитов в консульство

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что сотрудники ФСБ следят за гражданами Украины, которые посещают консульства на территории РФ, и требуют от них объяснений.

Он добавил, что украинцы не смогут проголосовать на территории России, поскольку это опасно для них.

По словам Климкина, количество консульских действий в последнее время сокращается из-за того, что ФСБ требует от людей, которые посещают украинское посольство, объяснений и заносит их в соответствующую картотеку.

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– В последнее время ФСБ приходит к украинским гражданам и говорит: Мы засекли, что ваш телефон находился возле украинского посольства. Объясните, что вы там делали, – сказал министр иностранных дел.

Он объяснил, что это не единичные случаи и они фиксируются десятками.

К слову, министр иностранных дел Павел Климкин считает, что вскоре Россия попытается организовать новую “газовую войну”.

Источник: ЛІГА.net

Фото: Dreamstime

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