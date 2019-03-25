В связи с приближением даты первого тура выборов президента Украины, сотрудники Нацполиции перешли на усиленный режим работы.

С сегодняшнего дня Нацполиция и все центральные органы исполнительной власти, которые входят в состав МВД, перешли на усиленный режим работы в связи с приближением первого тура президентских выборов в Украине.

Подготовка к работе во время выборов президента началась несколько месяцев назад.

Правоохранительные органы уже отработали организацию и координацию работы всех служб на местах.

– Начал работу межведомственный оперативный штаб. В его состав вошли представители всех подразделений министерства, которые отслеживают, анализируют ситуацию для принятия соответствующих решений, – рассказал заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Читайте: Выборы 2019 Украина рейтинг

Для обеспечения порядка во время проведения выборов будут привлечены более 72,5 тыс. полицейских.

К слову, с 23 марта сотрудники правоохранительных органов взяли под круглосуточную охрану все избирательные комиссии.