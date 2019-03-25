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Факты / Украина

Погода в Украине на сегодня, 25 марта (КАРТА)

Неделя для украинцев начнется весенней и теплой погодой.

погода в Украине

Погода в Украине 25 марта будет в основном солнечной. Только в западных и центральных областях возможны небольшие дожди.

  • Ужгород – +10…+12
  • Львов – +8…+10
  • Ивано-Франковск – +8…+10
  • Тернополь – +8…+10
  • Черновцы – +8…+10
  • Хмельницкий – +8…+10
  • Луцк – +9…+11
  • Ровно – +9…+11
  • Житомир – +9…+11
  • Винница – +8…+10
  • Одесса – +9…+11
  • Николаев – +10…+12
  • Херсон – +10…+12
  • Симферополь – +10…+12
  • Кропивницкий – +8…+10
  • Черкассы – +8…+10
  • Чернигов – +9…+11
  • Сумы – +8…+10
  • Полтава – +8…+10
  • Днепр – +9…+11
  • Запорожье – +9…+11
  • Донецк – +9…+11
  • Луганск – +9…+11
  • Харьков – +8…+10
  • Киев – +8…+10

Читайте: Гороскоп на сегодня, 25 марта

Напомним, Факты ICTV писали, какой будет погода в день выборов президента Украины.

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