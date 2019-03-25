Неделя для украинцев начнется весенней и теплой погодой.
Погода в Украине 25 марта будет в основном солнечной. Только в западных и центральных областях возможны небольшие дожди.
- Ужгород – +10…+12
- Львов – +8…+10
- Ивано-Франковск – +8…+10
- Тернополь – +8…+10
- Черновцы – +8…+10
- Хмельницкий – +8…+10
- Луцк – +9…+11
- Ровно – +9…+11
- Житомир – +9…+11
- Винница – +8…+10
- Одесса – +9…+11
- Николаев – +10…+12
- Херсон – +10…+12
- Симферополь – +10…+12
- Кропивницкий – +8…+10
- Черкассы – +8…+10
- Чернигов – +9…+11
- Сумы – +8…+10
- Полтава – +8…+10
- Днепр – +9…+11
- Запорожье – +9…+11
- Донецк – +9…+11
- Луганск – +9…+11
- Харьков – +8…+10
- Киев – +8…+10
Читайте: Гороскоп на сегодня, 25 марта
Напомним, Факты ICTV писали, какой будет погода в день выборов президента Украины.
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