Один одиозный политик уже летал в Москву на “газовые” переговоры. Об этом напомнил политолог Андрей Золотарев на своей странице в Facebook.

– Вояж Медведчука и Бойко в Москву – это некий день сурка. Где–то мы уже это проходили, когда–то это уже было. Ах да, Наталья Витренко тоже с Дмитрием Медведевым встречалась, газовые проблемы обсуждали. Только это было в 2006 году, – написал он.

На самом деле, считает эксперт, встречаются две безысходности. Ситуация с Медведчуком – Бойко понятна, цели не достигнуты,а перспективы смутные. По его мнению, показательна позиция Соловьева в Воскресном вечере, который открестился от ставок на Бойко. Политолог утверждает, что Москва сама сделала все, чтобы разделить бело-синий сегмент политикума в Украине на пророссийских и проукраинских.

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– Закономерный результат такой “мудрой” и “прозорливой” политики Кремля на украинском направлении.”Знание” Москвой украинских реалий всегда поражало. Поэтому и в кардинально изменившейся обстановке крутят изрядно пропахший нафталином сюжет. Остается только снова Наталью Михайловну в Москву вызывать на переговоры, – написал Золотарев.

Напомним, Бойко и Медведчук приехали в Москву к Медведеву.