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Факты / Украина

Разглашал государственную тайну: ВСУ проверяет военного

В ВСУ заявили, что проверяют информацию о разглашении государственной тайны военным, который был уволен в запас.

ЗСУ

Сухопутные войска ВСУ в Facebook заявили о том, что ведется проверка информации о разглашении государственной тайны одним из военнослужащих, который был уволен в запас.

Считается, что указанный военнослужащий вернулся к своей семье, которая проживает на территории оккупированного Донбасса.

В ВСУ подтвердили, что старший прапорщик запаса Юрий Аушев, который проходил службу в Донецком областном военном комиссариате с 2004 года по 26 декабря 2018 года, вернулся к семье.

– Сейчас изучается объем информации, связанной с государственной тайной, к которой был допущен старший прапорщик Юрий Аушев, – говорится в сообщении.

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К слову, ВСУ продемонстрировали новый комплект одежды военнослужащих для холодной погоды.

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