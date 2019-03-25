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СБУ празднует 27 годовщину

25 марта сотрудники СБУ отмечают 27 годовщину своего основания.

СБУ празднует 27 годовщину

Руководство государства уже поздравило работников СБУ. 25 марта своих сотрудников поздравил и глава СБУ генерал армии Украины Василий Грицак.

– Шестой год подряд в условиях необъявленной войны враг постоянно испытывает нас на прочность, но постоянно подвергается решительному сопротивлению. Служба реформировалась на марше, давая достойный отпор коварным вызовам гибридной агрессии РФ, – отметил Грицак.

Генерал отметил, что украинская спецслужба нейтрализует преступные намерения агрессора не только в районе проведения операции Объединенных сил, а также на всей территории Украины.

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– Спасибо личному составу Службы за профессионализм, ответственность и упорный труд, а вашим семьям – за поддержку и надежность.

Благодарен ветеранам Службы – тем, кто формировал новую цивилизованную спецслужбу, призванную защищать государственный суверенитет и территориальную целостность страны, – выразил благодарность Василий Грицак.

Напомним, в Харькове СБУ задержала террориста, завербованного российскими спецслужбами, который хотел взорвать одну из станций метро.

Источник: СБУ

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