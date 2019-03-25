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Факты / Украина

Шамиль Гаджиев и Виктория Кравченко: в ДТП в Одессе погибли дети бизнесменов

В аварии на проспекте Шевченко погибли дети известных одесских бизнесменов – Шамиль Гаджиев и Виктория Кравченко.

Шамиль Гаджиев и Виктория Кравченко: в ДТП в Одессе погибли дети бизнесменов

Шамиль Гаджиев – сын предпринимателя, владельца ночного клуба Bono, Газанфара Гаджиева – погиб в ДТП в Одессе.

Брат погибшего – Рамиль Гаджиев – чемпион мира по боксу.

Гаджиев и та самая BMW. Фото: Думская

Как пишут местные СМИ, 22-летний парень устроил на своем BMW перегоны с водителем другого автомобиля, во время которых он протаранил припаркованный автомобиль и врезался в электроопору. От удара авто загорелось.

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Вместе с Гаджиевым в ДТП погибла 33-летняя Виктория Кравченко, которая была пассажиркой в ​​его машине. Журналисты пишут, что она дочь владельца клиники пластической хирургии Доктор Моцарт.

У погибшей женщины остались двое детей. Думская

Напомним, СМИ показали видео аварии на проспекте Шевченко, в которой погибли Гаджиев и Кравченко.

Источник: Думская

Фото: Думская

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