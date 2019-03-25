В Вышгороде Киевской области секретарем избиркома назначили мужчину, который умер полтора года назад.
В Вышгороде Киевской области в 96 избирательном округе секретарем избирательной комиссии назначили покойника.
О назначении свидетельствует постановление № 9 ОИК ТИО № 96 от 11.03.2019 года Об образовании участковых избирательных комиссий по выборам Президента Украины обычных и специальных избирательных участков территориального избирательного округа № 96.
Секретарем УИК №320348 назначили Прокопенко Сергея Владимировича.
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Однако Сергей Прокопенко умер полтора года назад. Информацию подтвердили родственники Сергея и предоставили копию свидетельства о смерти.
– Сотрудники полиции должны тщательно проверить вероятность подделки документов, поскольку другие логические объяснения того, как человек, который погиб 2 года назад, мог лично подписать заявление на согласие быть членом УИК просто отсутствуют, – заявил координатор наблюдательной организации Опора в Киевской области Алексей Репик.
Он добавил, что подделка избирательной документации является уголовным правонарушением, за которое предусмотрена ответственность ст. 158 УК Украины.
Ранее Факты ICTV писали, что во время избирательной кампании зафиксировали четыре схемы подкупа избирателей.
Источник: Опора