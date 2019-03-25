В Вышгороде Киевской области секретарем избиркома назначили мужчину, который умер полтора года назад.

В Вышгороде Киевской области в 96 избирательном округе секретарем избирательной комиссии назначили покойника.

О назначении свидетельствует постановление № 9 ОИК ТИО № 96 от 11.03.2019 года Об образовании участковых избирательных комиссий по выборам Президента Украины обычных и специальных избирательных участков территориального избирательного округа № 96.

Секретарем УИК №320348 назначили Прокопенко Сергея Владимировича.

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Однако Сергей Прокопенко умер полтора года назад. Информацию подтвердили родственники Сергея и предоставили копию свидетельства о смерти.

– Сотрудники полиции должны тщательно проверить вероятность подделки документов, поскольку другие логические объяснения того, как человек, который погиб 2 года назад, мог лично подписать заявление на согласие быть членом УИК просто отсутствуют, – заявил координатор наблюдательной организации Опора в Киевской области Алексей Репик.

Он добавил, что подделка избирательной документации является уголовным правонарушением, за которое предусмотрена ответственность ст. 158 УК Украины.

















В Вышгороде секретарем избиркома назначили покойника / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что во время избирательной кампании зафиксировали четыре схемы подкупа избирателей.

Источник: Опора