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Факты / Украина

В Украину не пустили двух российских актеров

В Украину не пустили двух российских актеров, которые незаконно посещали оккупированный Крым.

В Украину не пустили двух российских актеров

Один российский актер прилетел в Одессу для участия в съемках сериала. Второй актер прибыл рейсом из Минска в аэропорт Борисполь.

Обоих актеров развернули обратно. Им запретили въезд в Украину на три года.

По данным СМИ, речь идет о Владимире Селезневе и Ольге Филипповой.

За незаконный въезд на временно оккупированные территории 310 иностранцам отказали во въезде в страну, а почти 240 запретили въезжать в Украину. Всего с начала года пограничники зафиксировали более тысячи нарушений при въезде на оккупированные территории. В 2018 году эта цифра достигла двух тысяч.

Читайте: Российского актера не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года

К слову, ранее российскую блогершу и ведущую Настю Ивлееву не пустили в Украину.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Источник: УНИАН

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