Центральная избирательная комиссия Украины завершила регистрацию наблюдателей на выборы президента Украины.

ЦИК зарегистрировала 2344 официальных наблюдателей от 19 международных организаций и 17 иностранных государств:

129 наблюдателей – от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)

76 – от Национального демократического института международных отношений (США)

38 – от Международного Республиканского Института

32 – от международной организации Silba – Инициатива за диалог и демократию

20 – от Комитета За открытую демократию

13 – от Европарламента.

6 наблюдателей – от Европейской платформы за демократические выборы

1 – от Украинского Конгрессового Комитета Америки

1 – БДИПЧ ОБСЕ.

Зарегистрировано еще по 3 наблюдателя от Словакии и Норвегии, и по одному – от Франции и Швейцарии.

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Ранее Факты ICTV писали, что на 101 заграничный избирательный участок ЦИК передала 420 тыс. 342 бюллетеня.