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Выборы президента: ЦИК завершила регистрацию международных наблюдателей

Центральная избирательная комиссия Украины завершила регистрацию наблюдателей на выборы президента Украины.

Выборы президента: ЦИК завершила регистрацию международных наблюдателей

ЦИК зарегистрировала 2344 официальных наблюдателей от 19 международных организаций и 17 иностранных государств:

  • 129 наблюдателей – от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)
  • 76 – от Национального демократического института международных отношений (США)
  • 38 – от Международного Республиканского Института
  • 32 – от международной организации Silba – Инициатива за диалог и демократию
  • 20 – от Комитета За открытую демократию
  • 13 – от Европарламента.
  • 6 наблюдателей – от Европейской платформы за демократические выборы
  • 1 – от Украинского Конгрессового Комитета Америки
  • 1 – БДИПЧ ОБСЕ.

Зарегистрировано еще по 3 наблюдателя от Словакии и Норвегии, и по одному – от Франции и Швейцарии.

Читайте: Когда выборы в Украине 2019

Ранее Факты ICTV писали, что на 101 заграничный избирательный участок ЦИК передала 420 тыс. 342 бюллетеня.

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