Центральная избирательная комиссия Украины завершила регистрацию наблюдателей на выборы президента Украины.
ЦИК зарегистрировала 2344 официальных наблюдателей от 19 международных организаций и 17 иностранных государств:
- 129 наблюдателей – от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)
- 76 – от Национального демократического института международных отношений (США)
- 38 – от Международного Республиканского Института
- 32 – от международной организации Silba – Инициатива за диалог и демократию
- 20 – от Комитета За открытую демократию
- 13 – от Европарламента.
- 6 наблюдателей – от Европейской платформы за демократические выборы
- 1 – от Украинского Конгрессового Комитета Америки
- 1 – БДИПЧ ОБСЕ.
Зарегистрировано еще по 3 наблюдателя от Словакии и Норвегии, и по одному – от Франции и Швейцарии.
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Ранее Факты ICTV писали, что на 101 заграничный избирательный участок ЦИК передала 420 тыс. 342 бюллетеня.