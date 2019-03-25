В Генштабе ВСУ рассказали, как военнослужащим принять участие в голосовании на президентских выборах.
Генштаб дал пошаговую инструкцию военным, как реализовать свое конституционное право по участию в выборах президента Украины, и порядок действий в случае отсутствия по месту прописки или лечения в стационаре:
- Проверить, включены ли вы в реестр избирателей и по какому адресу расположен ваш избирательный участок.
- Если в день голосования (31 марта и 21 апреля) вас не будете по месту вашего избирательного участка, можно обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей с обращением, но не позднее чем за пять дней до дня голосования, то есть не позднее 25 марта и 15 апреля включительно.
- В случае очереди, сотрудники Госреестра должны идти навстречу лицам, находящимся на службе и принять их вне очереди.
- При обращении военный предъявляет паспорт гражданина Украины, удостоверение военнослужащего или военный билет.
- К заявлению прилагаются документы (копии документов), подтверждающие необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса.
- Если военный находится на лечении в госпитале, его не позднее чем за семь дней до дня голосования руководитель медучреждения должен внести в списки специального избирательного участка, который образуется в таком заведении.
- Со списками необходимо ознакомиться заранее, обратившись к руководителю госпиталя.
- Если же пациента нет в списках, или в медучреждение лицо поступило после составления списков, но не позднее чем за три дня до дня голосования, оно должно быть включено в списки участковой избирательной комиссией в этом заведении.
- Для тяжело больных военных предусмотрено голосование просто в палате стационара.
- Военнослужащим, находящимся в зоне ООС и на Яворивском полигоне, следует не позднее, чем за три дня до дня голосования проверить себя в списках избирателей соответствующего участка, а в случае отсутствия безотлагательно подать письменное заявление в участковую комиссию об уточнении списка избирателей.
Важно! Для обеспечения свободного волеизъявления всем без исключения военнослужащим срочной службы предоставляется отпуск для участия в голосовании не менее чем на четыре часа.
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Напомним, как можно проголосовать не по месту прописки и какие для этого нужны документы.
Истчоник: Генеральний штаб ЗСУ