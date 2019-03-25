В Генштабе ВСУ рассказали, как военнослужащим принять участие в голосовании на президентских выборах.

Генштаб дал пошаговую инструкцию военным, как реализовать свое конституционное право по участию в выборах президента Украины, и порядок действий в случае отсутствия по месту прописки или лечения в стационаре:

Проверить, включены ли вы в реестр избирателей

Если в день голосования (31 марта и 21 апреля) вас не будете по месту вашего избирательного участка, можно обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей с обращением, но не позднее чем за пять дней до дня голосования, то есть не позднее 25 марта и 15 апреля включительно.

В случае очереди, сотрудники Госреестра должны идти навстречу лицам, находящимся на службе и принять их вне очереди.

При обращении военный предъявляет паспорт гражданина Украины, удостоверение военнослужащего или военный билет.

К заявлению прилагаются документы (копии документов), подтверждающие необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса.

Если военный находится на лечении в госпитале, его не позднее чем за семь дней до дня голосования руководитель медучреждения должен внести в списки специального избирательного участка, который образуется в таком заведении.

Со списками необходимо ознакомиться заранее, обратившись к руководителю госпиталя.

Если же пациента нет в списках, или в медучреждение лицо поступило после составления списков, но не позднее чем за три дня до дня голосования, оно должно быть включено в списки участковой избирательной комиссией в этом заведении.

Для тяжело больных военных предусмотрено голосование просто в палате стационара.

Военнослужащим, находящимся в зоне ООС и на Яворивском полигоне, следует не позднее, чем за три дня до дня голосования проверить себя в списках избирателей соответствующего участка, а в случае отсутствия безотлагательно подать письменное заявление в участковую комиссию об уточнении списка избирателей.

Важно! Для обеспечения свободного волеизъявления всем без исключения военнослужащим срочной службы предоставляется отпуск для участия в голосовании не менее чем на четыре часа.

Читайте: Выборы 2019 Украина; рейтинг

Напомним, как можно проголосовать не по месту прописки и какие для этого нужны документы.

Истчоник: Генеральний штаб ЗСУ