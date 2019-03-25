Исключение из санкционного списка ряда компаний, которые работают в интересах государства-оккупанта, должно стать поводом для создания Временной следственной комиссии Верховной Рады.

Об этом заявил замглавы Комитета ВР по вопросам правовой политики Леонид Емец, комментируя указ президента Украины от 18 марта о применении, отмене и внесении изменений к персональным специальным экономическим и другим ограничивающим мерам (санкциям).

– Весь мир по нашему требованию санкции не просто держит, и но и усиливает, а в это время Украина какие-то предприятия исключает из санкционного списка, будто у нас какое-то улучшение отношений с Россией, – отметил народный депутат.

– Если какое-то предприятие допустило в своей деятельности сотрудничество с государством-оккупантом, понятно, что продолжать нормально вести бизнес в нашей стране оно не имеет права. И позволить себе исключать такие предприятия из санкционного списка мы как государство не имеем права ни с моральной точки зрения, ни с точки зрения дипломатии. Потому что наши международные партнеры теперь имеют право спросить нас: а какого черта вы санкции смягчаете? Безусловно, этот президентский указ должен стать поводом для создания Временной следственной комиссии парламента.

Также Леонид Емец отметил, что на сегодняшний день в вопросе создания временных следственных комиссии парламент ограничен из-за отсутствия профильного закона.

– Поскольку нет закона о временных следственных комиссиях, парламент создает только временные специальные комиссии, полномочия которых сильно ограничены. По сути, комиссии могут рассчитывать лишь на добрую волю тех, кто придет и отчитается перед депутатами. Нужен закон, который сделает это обязанностью, – подчеркнул замглавы Комитета ВР по вопросам правовой политики.

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Напомним, что указом от 18 марта президент исключил из санкционного списка Молдавский металлургический завод (Приднестровье), а также ряд других предприятий, постоянно сотрудничающих с РФ.

Ранее сообщалось о том, что находящийся в непризнанной ПМР Молдавский металлургический завод финансирует пророссийские движения на территории Молдовы и Одесской области.