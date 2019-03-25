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Факты / Украина

Wizz Air не пустил журналистов из РФ на самолет в Киев

Российских журналистов не пустили в самолет в Киев якобы из-за внутренних правил компании.

Wizz Air не пустил журналистов из РФ на самолет в Киев

В Риге журналистов Алексея Семенова и Дениса Камалягина не пустили на борт самолета компании Wizz Air, летевший в Киев.

По словам представителя организации Дом свободной России Грега Фролова, журналисты хотели попасть в украинскую столицу, чтобы представить свою книгу Россия и Украина. Дни затмения.

Фролов рассказал, что Семенов и Камалягин одними из первых подтвердили, что на Донбассе за Россию воюют псковские десантники.

Отмечается, что журналистов не пустили якобы в соответствии с внутренним правилом компании о наличии дипломатического паспорта или вида на жительство во время полета в Киев.

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Со своей стороны представитель погранслужбы Олег Слободян заявил журналистам, что не знает о подобном правиле в отношении россиян в Wizz Air.

Напомним, украинские пограничники с начала 2019 задержали на границе с РФ более 60 завербованных граждан Украины.

Источник: Громадське

Фото: Dreamstime

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