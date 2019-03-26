26 марта Украина празднует День Национальной гвардии. Факты ICTV собрали интересные сведения об украинской Нацгвардии.

Указ президента от 28 октября 1993 года О Дне Национальной гвардии Украины установил соответствующий праздник.

Такое решение было принято в связи с заслугами Нацгвардии в защите суверенитета Украины, жизни, прав и свобод ее граждан.

Однако в 2000 году решение об установлении Дня Национальной гвардии Украины отменили. Праздник восстановили указом президента 18 марта 2015 года.

К празднику Факты ICTV собрали 5 интересных сведений о Национальной гвардии Украины.

Образование и расформирование

Образовали Национальную гвардию Украины через несколько месяцев после приобретения страной независимости – 4 ноября 1991 года. Подразделение было образовано на базе Внутренних войск УССР.

Однако 11 января 2000 года в Украине приняли решение расформировать Нацгвардию. Решение о возобновлении военного формирования утвердили после того, как с соответствующим обращением выступил временно исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов.

Добровольческие батальоны

С начала вооруженной агрессии России на Донбассе в ряды Национальной гвардии зачислили несколько добровольческих батальонов, которые воевали против российских оккупантов.

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Хотя приказ издали 16 июня 2014, первый добровольческий батальон в составе Нацгвардии принес присягу еще 5 апреля того же года.

Численность Нацгвардии

Законом Украины установлено, что численность Национальной гвардии не может превышать 60 тыс. военнослужащих. На конец 2016 штат Нацгвардии насчитывал около 52 тыс. человек.

Однако Верховная Рада имеет возможность увеличить количество нацгвардийцев в случае необходимости, приняв соответствующий закон.

Основные цвета

В 2018 году основными цветами Национальной гвардии стали оливковый, темно-синий и цветовая гамма Хищник.

Беретным знаком Нацгвардии является золотистая лучистая восьмиконечная звезда, наверху которой размещена гренада с пламенем.

Использование спецсредств

20 декабря 2017 года Кабинетом министров был утвержден перечень спецсредств, которые может использовать Нацгвардия, а также правила их использования.

Согласно решению, военнослужащие в составе Нацгвардии имеют право использовать:

электрошокеры;

служебных собак и лошадей;

наручники;

резиновые и пластиковые дубинки;

гранаты и боеприпасы светошумового и дымового действия;

водометы;

устройства для отстрела резиновых пуль.

Кроме того, с 16 октября 2017 года Национальная гвардия является членом Ассоциации сил жандармерии и полиции стран Европы и Средиземноморья.

К слову, в конце 2018 года для Национальной гвардии и ГСЧС передали вертолеты компании Airbus Helicopters.

Фото: Нацгвардия