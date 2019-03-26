Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко планирует отменить призыв в армию и легализовать короткоствольное оружие.

В студии Свободы слова Анатолий Гриценко отметил, что планирует отменить призыв в армию.

– Призыва не будет. Будет контрактная армия с территориальной обороной и резервом постоянной готовности, – отметил Гриценко.

Он добавил, что будет создан учет короткоствольного оружия, которое будет поставлено ​​на сигнализацию и, будет медицинский контроль.

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– Стоит бояться не оружия, а того, что сейчас миллионы нелегальных стволов могут находиться в плохих руках, – заявил кандидат в президенты.

Также Анатолий Гриценко отметил, что общенационального обсуждения ждет вопрос двойного гражданства.

– Согласно Конституции в Украине запрещено двойное гражданство, но есть реальная жизнь. Сотни тысяч украинцев по разным причинам имеют два паспорта, – подчеркнул Гриценко.

Также речь идет о сохранении украинского паспорта для представителей диаспоры.

Ранее Анатолий Гриценко рассказал, что ведет переговоры с другими кандидатами в президенты и партиями для объединения на выборах.