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Кличко о ремонте в Александровской больнице: Теперь здесь оказывают помощь по мировым стандартам

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как отремонтировали и оборудовали несколько отделений Александровской городской клинической больницы.

Кличко о ремонте в Александровской больнице: Теперь здесь оказывают помощь по мировым стандартам

Об этом передает пресс-служба мэра.

– Здесь отремонтировали отделение реанимации и интенсивной терапии для хирургических больных. Установили в них новое оборудование для послеоперационного наблюдения и сопровождения пациентов. В 2018-м провели ремонт помещений и установили новейший спиральный компьютерный томограф, приобрели современный магнитно-резонансный томограф, – сказал Кличко.

Он отметил, что в больнице сделали капитальный ремонт и здания корпуса №7. Закупили у него новое оборудование и мебель. В этом корпусе расположены несколько отделений: цереброваскулярной патологии с палатой интесивнои терапии, нейрохирургии, отделение реанимации для нейрохирургических больных.

Также в Александровской больнице открыли отделение паллиативной помощи на 10 коек. Это уже третье такое отделение в столице, где могут получить квалифицированный уход неизлечимо больные.

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Кличко о ремонте в Александровской больнице: Теперь здесь оказывают помощь по мировым стандартам / 6 фотографий

Средствами городского бюджета обновили также реанимационную для нейрохирургических больных. Приобрели новый операционный стол с операционной лампой, С-арку для оперативных вмешательств под контролем рентгена и операционный микроскоп.

– Этот микроскоп позволяет нам делать операции, в результате которых пациенты выздоравливают даже после тяжелых инсультов. Эта техника позволяет нам спасать жизни. И это оборудование – самое современное, – отметил заведующий отделением нейрохирургии Олег Нечипорук.

Также в Александровской больнице завершили капремонт и дооснащение отделения рентген-эндоваскулярной хирургии с операционным блоком для открытых оперативных вмешательств на сердце и палатами интенсивной терапии. Открыли новую операционную, оборудованную сверхсовременным операционным столом, аппаратами искусственного кровообращения, искусственной вентиляции легких, мониторным комплексом.

– Здесь мы сделали все, чтобы пациенты, которые попадают в больницу, могли пройти комплексное обследование, получить необходимую помощь и курс реабилитации. Все в одном месте. Мы закупаем много оборудования. Современного и дорогого. Оборудование, которое позволяет оперативно установить диагноз и спасти жизнь, – подчеркнул Кличко.

– Комплексные меры, которые осуществили в больнице, дают возможность оказывать медицинскую помощь, соответствующую лучшим мировым стандартам, – подчеркнул Кличко.

Читайте: Кличко: В больнице №1 после капремонта установили оборудование европейского уровня

Мэр Киева напомнил, что в этом году в столице планируют начать строительство больницы со стационаром на Троещине и больницы скорой медицинской помощи на правом берегу. Всего в столичном бюджете на 2019 на сферу здравоохранения предусмотрено почти 11 миллиардов гривен. Большую часть этих денег направят на реконструкцию существующих больниц и отделений в них. А также – на закупку крайне необходимого медицинского оборудования.

Александровская больница один из старейших медицинских учреждений столицы, работает с 1875 года. На сегодня в ней оборудовано 32 стационарных отделениях, в которых ежегодно лечатся более 24 тысяч пациентов с различными патологиями.

К слову, Виталий Кличко проверил, как идут работы по реконструкции Шулявского путепровода.

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