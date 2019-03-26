Если врач оказывает плохие услуги, пишите жалобы и фиксируйте официальное правонарушения, потому что отстаивать свои права и реагировать на их нарушения в рамках закона – обязательный элемент культуры развитого общества.
Когда врачи нарушают ваши права или предоставляют ненадлежащие медицинские услуги, вы имеете право пожаловаться и получить компенсацию.
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, как действовать и куда обращаться, когда врачи нанесли вам вред.
Врач нарушает права
Не стоит молчать, когда ваши права нарушают. Если здоровью причинен вред, то вы можете получить компенсацию, обратившись с жалобой. Ответчиком будет либо непосредственно врач-ФЛП, или учреждение охраны здорвья.
Оптимальный вариант – письменное заявление, она обязывает учреждение предоставить вам ответ.
Если заявление вы принесли лично, то попросите зарегистрировать его, а если отправляете по почте, то укажите адрес электронной почты, на которую должен прийти ответ.
Что указать в заявлении
- ФИО полностью;
- Место жительства;
- Четкая формулировка проблемы, которая произошла;
- Если вы хотите присутствовать при рассмотрении обращения, укажите это;
- Подпись и дата.
Куда обращаться с жалобой
- К главному врачу с письменным заявлением/жалобой;
- Если нет реакции, обратитесь в департамент здравоохранения вашего города или области;
- Далее можно обращаться на горячую линию местных органов исполнительной власти;
- Если не удалось решить ситуацию, обратитесь на горячую линию правительства по телефону 1545.
Все имеют право подать заявление с просьбой провести клинико-экспертную комиссию в городских, районных, областных департаментах здравоохранения. Они контролируют качество оказания помощи и рассматривают все случаи, в которых может идти речь о неподобающей помощи пациенту.
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Инспекция по вопросам защиты прав потребителей
Обращение в инспекцию всегда бесплатное, поэтому если на ни одному из этапов вы не получили желаемого результата, то пациент имеет право обратиться в суд.
За бесплатной правовой поддержкой можно обратиться в соответствующие центры.
Если ответ вас не удовлетворяет
Полученный ответ не соответствует ожиданиям? Тогда можно подать жалобу к руководству высшего уровня. Например, если не удалось решить ситуацию на уровне главного врача – подать жалобу в местный департамента здравоохранения.
В таких случаях надо действовать оперативно, потому что обращаться можно в течение месяца после того, как вас ознакомили с решением. Иначе ваш запрос могут отклонить.
Сколько времени рассматривают обращения
- До 15 дней – обращения, не требующие дополнительного изучения;
- До 30 дней – обращения, требующие дополнительного изучения;
- До 45 дней – обращение, изучить обстоятельства которых невозможно в 30-дневный срок. В таком случае вам сообщат об этом.
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