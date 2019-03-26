Генпрокурор Юрий Луценко в интервью влиятельному американскому изданию The Hill, с которого начинают утро конгрессмены и Белый Дом, фактически обвинил посла США в Украине Мари Йованович во вмешательстве во внутренние дела Киева.

– К сожалению, с первой встречи с послом США в Киеве она дала мне список людей, которых мы не можем привлекать к ответственности. Мой ответ – это недопустимо. Никто в этой стране, ни наш президент, ни наш парламент, ни посол не помешают мне расследовать.

Случайно это или нет, но такое обвинение от Луценко прозвучало буквально через две недели после резкого выступления Йованович с критикой хищений в украинской оборонке, отмена статей о незаконном обогащении и предупреждения не допустить фальсификаций на выборах.

В ответ в американском посольстве заявили, что слова Луценко о списке неприкасаемых не является правдивыми. А представитель Госдепа США в ответ на запрос Фактів тижня вообще назвал их откровенной выдумкой.

– Утверждение генерального прокурора Украины не соответствуют действительности и имеют целью запятнать репутацию посла Йованович. Такие обвинения на руку только коррумпированным деятелям.

Что же стоит за атакой на Йованович и откуда ноги растут?

Первым выстрелил в посла, а заодно и антикоррупционные ведомства, которые поддерживает Мари Йованович, скандальный нардеп Борис Розенблат, которого НАБУ обвиняло в коррупции.

Он обнародовал аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос директора НАБУ, рассказывает, как помогал во время американских выборов в 2016-м Хиллари Клинтон.

Именно в то время НАБУ обнародовало так называемую черную бухгалтерию Партии Регионов, в которой записано кому, за что и какие взятки давали регионалы.



По данным The New York Times, фамилия политтехнолога Манафорта упоминается в амбарной книге 22 раза. И он получил за услуги почти 13 миллионов долларов. Этот скандал тогда стал причиной отставки Манафорта от должности руководителя избирательной кампании Трампа. А потом и предметом расследования связей президента США с Кремлем.

Слив такой информации штаба Клинтон мог плачевно закончиться для Трампа. Поэтому, наверное, не случайно президент обнародовал в своем Twitter скандальную запись от Розенблата. И даже сделал комментарий к статье Луценко в The Hill.

Журналисты спросили у самого Розенблата: откуда у него тайно записан разговор как будто Сытника. Но, как и ожидалось, сказал, что подбросили.

А дальше пошло-поехало. Луценко пообещал проверить информацию от Розенблата, а также открыть уголовное производство о возможном вмешательстве директора НАБУ в выборы в США. Сытник ответ на это назвал полной чушью.

Еще один важный нюанс интервью Луценко изданию The Hill – о 4 миллионах долларов технической помощи, выделенных правительством США на реформу прокуратуры. Но этих денег в ГПУ так и не увидели.

В 2016-м, когда ГПУ еще возглавлял Шокин, в присвоении этих средств подозревали тогдашнего заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе. А теперь, как следует из интервью Луценко, миллионы могли раствориться в американском посольстве.

О неполученных ГПУ 4 миллиона долларов из Госдепа США Фактам тижня ответили следующее.

– При отсутствии политической воли со стороны Украины, например, со стороны Генеральной прокуратуры, мы выполняем наши обязательства перед американскими налогоплательщиками, и перемещаем средства помощи туда, где они могут привести к позитивным изменениям.

В СМИ уже активно обсуждают возможные фамилии из того списка. Среди которых антикоррупционеры Шабунин, Сакварелидзе, Лещенко и Найем.

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Отреагировал на скандал вокруг Йованович и президент Порошенко. И поддержал в конфликте посла США.

Позиции Йованович отнюдь не пошатнулись. Выстрел прошел мимо. Она добудет до конца срока своего правления, который сбегает за два месяца. А вот как это скажется на наших отношениях с важным партнером, который больше всего поддерживает Украину в противодействии российской агрессии – вопрос.

К слову, доказательств вмешательства России в выборы президента США в 2016 году путем сговора с Дональдом Трампом и его людьми спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел.