Пограничники на админгранице с оккупированным Крымом задержали боевика из так называемого батальона Русской православной армии с позывным “Домовой”.

Уроженец Кировоградской области, который проживал в Крыму, пытался попасть через КПП Чонгар на материковую Украину.

Во время проверки его личности, пограничники установили, что этот человек в 2014 году был боевиком “ДНР”.

Он рассказал, что в 2014 году жил с семьей на территории РФ, и возвращался в Украину через уже закрытый на то время пункт пропуска Успенка.

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Именно тогда, по его словам, он был завербован российскими спецслужбами для участия в военных действиях на Донбассе. После распределения попал в батальон Русской православной армии.

Впоследствии наемник вернулся к семье в Россию.

За время пребывания на неподконтрольной территории Украины встречался с военными спецподразделений РФ, выполнявшими диверсии против ВСУ.

Напомним, в конце февраля на Донбассе задержали боевика, который причастен к катастрофе малайзийского Boeing MH17.

Видео: ДПСУ