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“Пожертвовала” 2,2 млн: женщине объявили подозрение за поддержку партии

Генеральная прокуратура объявила подозрение гражданке, которая анонимно профинансировала партию.

“Пожертвовала” 2,2 млн: женщине объявили подозрение за поддержку партии

Правоохранители сообщили о подозрении женщине, которая совершила взносы в поддержку одной из политических партий на общую сумму более 2,2 млн грн, оставшись при этом анонимным лицом.

Досудебное расследование установило, что гражданка, осознавая запрет на анонимное финансирование, вступила в предварительный сговор с руководителем отделения одного из украинских банков.

Он, воспользовавшись служебным положением и административным воздействием на персонал банка, обеспечил незаконное оформление платежей и подбор лиц, от имени которых были осуществлены незаконные банковские операции.

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Подозреваемая внесла на счет политической партии более 2,2 млн грн, при этом незаконно использовав персональные данные 15 граждан Украины и не указав себя как владельца средств и их плательщика.

Женщине объявили подозрение по ч. 4 ст. 159-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации.

Следователи решают вопрос об объявлении подозрения руководителю отделения банка.

Ранее Факты ICTV писали о том, куда обращаться, если вы обнаружили нарушения на выборах.

Источник: ГПУ

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