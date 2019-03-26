Более 300 тыс. украинцев воспользовались правом на временное изменение места избирательного адреса.

Со 2 января по 25 марта 315 725 украинцев изменили временное место голосования.

Наибольшее количество заявлений от жителей Донецкой и Луганской области – 63 869 и 28 834.

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– За последнюю неделю было подано более 210 тыс. 3аявлений о временном изменении голосования, а за предыдущие почти 3 месяца – около 100 тыс., – рассказала глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук.

Ранее в МВД рассказали, что на выборах запрещено отчитываться о своем волеизъявлении, то есть фотографировать и отчитываться о своем выборе.