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Сколько украинцев будут голосовать не по месту прописки

Более 300 тыс. украинцев воспользовались правом на временное изменение места избирательного адреса.

Сколько украинцев будут голосовать не по месту прописки

Со 2 января по 25 марта 315 725 украинцев изменили временное место голосования.

Наибольшее количество заявлений от жителей Донецкой и Луганской области – 63 869 и 28 834.

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– За последнюю неделю было подано более 210 тыс. 3аявлений о временном изменении голосования, а за предыдущие почти 3 месяца – около 100 тыс., – рассказала глава  Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук.

Ранее в МВД рассказали, что на выборах запрещено отчитываться о своем волеизъявлении, то есть фотографировать и отчитываться о своем выборе.

Фото: Dreamstime

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