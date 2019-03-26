В студии Свободы слова разгорелась дискуссия между политологом Владимиром Фесенко и кандидатом в президенты Анатолием Гриценко о легализации короткоствольного оружия.

Политолог и руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко отметил, что в Украине много негативных случаев использования травматического оружия.

– Представим, что будет огнестрельное оружие. После войны и Майдана в обществе есть агрессивно настроенные люди. Это будут тысячи жертв. Я категорически против этой инициативы, – заявил Владимир Фесенко.

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Анатолий Гриценко, в свою очередь, отметил, что действительно на руках в украинцев много оружия. Поэтому легализацию пройдет короткоствольное оружие, которое уже находится на руках у населения.

– Гранаты, автоматы и пулеметы никто не будет легализировать. Люди должны спать спокойно, а когда миллионы стволов неучтенных на руках – люди не спят спокойно, – подчеркнул Гриценко.

По словам кандидата в президенты, разрешение на оружие будут иметь только люди, прошедшие психологическую проверку.

Ранее Факты ICTV писали, что Анатолий Гриценко планирует отменить призыв в армию и легализовать короткоствольное оружие.