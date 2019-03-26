В Киеве заработал первый информационный терминал Нацполиции.

С помощью первого информационного терминала Нацполиции можно будет вызвать полицию, получить информацию и консультацию.

Терминал представили около главного управления Нацполиции.

Он работает по принципу touch screen. По словам заместителя главы Нацполиции Константина Бушуева, это упростит процедуру взаимоотношений с полицией.

Информационный терминал также содержит функцию Я ребенок, с помощью которой дети могут сообщить в полицию в случае необходимости.

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Кроме того, с помощью терминала можно будет записаться на личный прием, связаться с руководителем следствия, ознакомиться с картой участковых офицеров, узнать данные о розыске детей.

Можно будет также ознакомиться с информационными модулями о правах человека и статистикой.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Нацполиция заменит автоматы Калашникова немецкими МР-5.