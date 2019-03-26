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Выборы 2019: как будут голосовать моряки в плавании

Для специальных избирательных участков, которые прибывают на судах в плавании, ЦИК разрешила самостоятельно изготовить бюллетени для голосования на выборах 2019.

Выборы 2019: как будут голосовать моряки в плавании

Ряд избирательных участков округа №143, которые находятся в море, сами будут изготавливать бюллетени для голосования на выборах 2019.

Бюллетени должны быть изготовлены по форме и тексту, утвержденной в соответствии с постановлением ЦИК № 512.

Читайте: Правила и табу: как голосовать на выборах 2019

К слову, ранее ЦИК опубликовала данные, сколько украинцев будут голосовать не по месту прописки.

Источник: ЦИК

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