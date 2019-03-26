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Вышинского оставили под арестом до 24 мая

Суд продлили арест руководителю РИА Новости-Украина Кириллу Вышинскому до 24 мая 2019 года.

Вышинского оставили под арестом до 24 мая

Подольский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил Кириллу Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 мая.

Решение коллегия суда приняла после рассмотрения ходатайства стороны обвинения. Однако сторона защиты получила отказ в удовлетворении ходатайства о возвращении обвинительного акта прокурорам.

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В связи с вынесением такого постановления защита заявила об отводе коллегии судей, мотивируя свое ходатайство предвзятостью судей.

Напомним, 15 мая 2018 года в Киеве задержали руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Ему объявили о подозрении по ч.1 ст.111 УКУ – Государственная измена.

16 мая Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Несколько раз ему продлевали  арест.

14 марта 2019 года Вышинского этапировали из Херсона в Киев для участия в заседании Кассационного уголовного суда Верховного суда.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: УНИАН

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