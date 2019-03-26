Укроборонпром создаст замкнутый цикл по производству автоматических пушек.
Укроборонпром объединит два предприятия с целью производства автоматических пушек.
Присоединение Завода точной механики к Конструкторскому бюро артиллерийского вооружения позволит госконцерну наладить выпуск вооружения в режиме замкнутого цикла.
В Укроборонпроме благодаря объединению планируют разработать и производить 30-мм и 40-мм автоматические пушки, которые смогут работать с боеприпасами стандарта НАТО.
Пушками будут оборудоваться уже существующие образцы бронетехники, вроде БТР-3 и БТР-4, а также новейшие образцы.
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Соответствующее решение теперь должен принять Кабмин, куда направит свое обращение Наблюдательный совет Укроборонпрома.
Напомним, Укроборонпром обнародовал видео первых испытаний беспилотника Bayraktar TB2.
Источник: Укроборонпром
Фото: Укроборонпром