Укроборонпром создаст замкнутый цикл по производству автоматических пушек.

Укроборонпром объединит два предприятия с целью производства автоматических пушек.

Присоединение Завода точной механики к Конструкторскому бюро артиллерийского вооружения позволит госконцерну наладить выпуск вооружения в режиме замкнутого цикла.

В Укроборонпроме благодаря объединению планируют разработать и производить 30-мм и 40-мм автоматические пушки, которые смогут работать с боеприпасами стандарта НАТО.

Пушками будут оборудоваться уже существующие образцы бронетехники, вроде БТР-3 и БТР-4, а также новейшие образцы.

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Соответствующее решение теперь должен принять Кабмин, куда направит свое обращение Наблюдательный совет Укроборонпрома.

Напомним, Укроборонпром обнародовал видео первых испытаний беспилотника Bayraktar TB2.

Источник: Укроборонпром

Фото: Укроборонпром