Украинского политзаключенного Владимира Балуха, которого из Крыма этапировали в российскую Тверь, посадили в карцер.

В СИЗО Твери, где по непроверенным слухам содержится Владимир Балух, сегодня ходил гражданский активист Артем Важенков.

По словам правозащитницы Виктории Ивлевой, он пытался передать передачу, но ее не приняли, поскольку Балух находится в карцере. Передачи ему запрещены.

В конце февраля Балуха перевезли на территорию России, не сообщив его родственникам и адвокатам.

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Напомним, 3 октября 2018 года так называемый Верховный суд Крым изменил приговор Владимиру Балуху – с 5 лет колонии общего режима до 4 лет и 11 месяцев.

Источник: Виктория Ивлева

Фото: Крим.Реалії