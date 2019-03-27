В МВД сообщили, что за два дня до выборов нельзя публиковать социологические опросы.

За два дня до выборов запрещено публиковать результаты опросов общественного мнения.

– Мы напоминаем и о дне тишины, в который нельзя осуществлять агитацию, в том числе публичную, от обычных граждан на улице, не говоря уже об агитации через СМИ, – отметил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

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Он добавил, что санкции за нарушения в день тишины незначительные, поэтому полагается на высокие этические стандарты участников предвыборной гонки.

Варченко призвал украинцев не заниматься агитацией накануне выборов в соцсетях, посредством аватарок в Фейсбуке.

Это не несет за собой никакого наказания, поэтому находится только в моральной плоскости украинцев.

К слову, бюллетень на выборы 2019, который человек по ошибке может испортить, подлежит обмену на новый после подачи заявления. Ошибиться в бюллетене можно только один раз.