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Долги перед облгазом: как это повлияет на назначение субсидии

Украинцы, у которых образовался долг из-за завышенных платежек облгазов, не потеряют право на субсидию.

Газ

Министр социальной политики Андрей Рева объяснил, что обычно, если задолженность превышает 340 грн в течение более месяца, субсидия на следующий период не назначается.

– Но сейчас долги возникли искусственные, вследствие нарушения облгазами требований НКРЭКУ. И мы по этим долгам намерены внести изменения в постановление о порядке назначения субсидий, – добавил он.

По его словам, если такой долг возник по вине облгазов, он не будет учитываться при назначении субсидии.

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НКРЭКУ планирует провести заседание 29 марта, во время которого рассмотрят результаты проверок и могут наложить штраф на семь облгазов в размере 850 тыс. грн.

Ранее Минсоцполитики разработало постановление, которое позволит украинцам не потерять субсидию из-за долгов от завышенных платежек облгазов.

Источник: 112 Украина

Фото: Dreamstime

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