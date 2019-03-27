Святослав Вакарчук поделился тем, как будет голосовать на выборах президента Украины 31 марта.

Святослав Вакарчук отметил, что отказался баллотироваться на высший пост в государстве, но не отказывается от собственной ответственности за судьбу страны.

– Дорогие украинцы, будущее нельзя выиграть в лотерею. Будущее – это не прикол. Его получают отважные, но и ответственные, – отметил певец.

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Он добавил, что свобода требует ответственности, а не саркастического равнодушия, а изменения – не случайность и требуют настойчивости.

– Победа – это не персональная амбиция, она требует надежной команды, а не случайных людей, собранных на хайпе. Выборы президента Украины для меня не прикол, – подчеркнул Вакарчук.

Ранее Факты ICTV писали, что лидер популярной украинской группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук рассказал о своих политических амбициях и конечные цели.