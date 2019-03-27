На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске представители РФ категорически отказались говорить об освобождении украинских моряков и обмене заложниками по формуле 25 на 25.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко заявила, что Россия блокирует обмен заложниками перед президентскими выборами, 30 марта.
По ее словам, представитель России в ТКГ Борис Грызлов “прячет глаза и избегает обсуждения проблемы”.
– РФ открыто ждет новой украинской власти и любого из президентов, кто поползет на поклон в Москву и поедет ручкаться с боевиками на оккупированные территории, – отметила Геращенко.
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Напомним, 27 декабря 2017 года во время большого обмена Украина получила 74 заложника, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.
Источник: Iryna Gerashchenko
Фото: Борис Грызлов