Кандидат в президенты Александр Мороз отказался участвовать в выборах и снял свою кандидатуру.
Кандидат в президенты Александр Мороз написал заявление об отказе участвовать в выборах президента Украины 31 марта. Это было решено активом Социалистической партии.
По словам Мороза, политсовет партии проанализировал ход избирательной кампании и сделал вывод о подготовке фальсификации выборов.
– Актив партии считает нецелесообразным продолжать мое участие в кампании – политическом фарсе, смирившись с его сутью, – написал он.
Мороз отметил, что с этого момента его нельзя считать кандидатом на пост президента Украины.
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Также он прикрепил заявление, которое адресовал Центризбиркому.
К слову, из-за того, что сроки для снятия кандидатуры с выборов уже прошли, фамилия Мороза будет в бюллетене.
Напомним, Андрей Садовой, Дмитрий Гнап, Сергей Кривонос и Евгений Мураев также сняли свои кандидатуры с выборов президента.
Источник: Олександр Мороз/Facebook