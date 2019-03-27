Кандидат в президенты Александр Мороз отказался участвовать в выборах и снял свою кандидатуру.

Кандидат в президенты Александр Мороз написал заявление об отказе участвовать в выборах президента Украины 31 марта. Это было решено активом Социалистической партии.

По словам Мороза, политсовет партии проанализировал ход избирательной кампании и сделал вывод о подготовке фальсификации выборов.

– Актив партии считает нецелесообразным продолжать мое участие в кампании – политическом фарсе, смирившись с его сутью, – написал он.

Мороз отметил, что с этого момента его нельзя считать кандидатом на пост президента Украины.

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Также он прикрепил заявление, которое адресовал Центризбиркому.

К слову, из-за того, что сроки для снятия кандидатуры с выборов уже прошли, фамилия Мороза будет в бюллетене.

Напомним, Андрей Садовой, Дмитрий Гнап, Сергей Кривонос и Евгений Мураев также сняли свои кандидатуры с выборов президента.

Источник: Олександр Мороз/Facebook

Фото: Громадська організація Ліга інтернів