PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Мороз снял свою кандидатуру с выборов президента

Кандидат в президенты Александр Мороз отказался участвовать в выборах и снял свою кандидатуру.

Мороз снял свою кандидатуру с выборов президента

Кандидат в президенты Александр Мороз написал заявление об отказе участвовать в выборах президента Украины 31 марта. Это было решено активом Социалистической партии.

По словам Мороза, политсовет партии проанализировал ход избирательной кампании и сделал вывод о подготовке фальсификации выборов.

– Актив партии считает нецелесообразным продолжать мое участие в кампании – политическом фарсе, смирившись с его сутью, – написал он.

Мороз отметил, что с этого момента его нельзя считать кандидатом на пост президента Украины.

Читайте: Выборы 2019 Украина рейтинг 

Также он прикрепил заявление, которое адресовал Центризбиркому.

К слову, из-за того, что сроки для снятия кандидатуры с выборов уже прошли, фамилия Мороза будет в бюллетене.

Напомним, Андрей Садовой, Дмитрий Гнап, Сергей Кривонос и Евгений Мураев также сняли свои кандидатуры с выборов президента.

Источник: Олександр Мороз/Facebook

Фото: Громадська організація Ліга інтернів

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Во сколько откроются избирательные участки
Поступки, программа и риторика: как выбрать, за кого голосовать 31 марта
Выборы президента Украины: полный список кандидатов
Рада у избирательной кабинки. Как жить без покусанных локтей
Выборы 2019: Россия готовит фейковые результаты экзит-полов
Результаты голосования 2019 экзит-пол: как функционирует и почему стоит доверять
Без соцопросов и аватарок в Facebook. В МВД напомнили о запретах перед выборами
Топ-5 песен о выборах
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка