Генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о достижениях операции Объединенных сил за почти год ее проведения.

Командующий операции Объединенных сил Сергей Наев считает одним из главных достижений ООС взятие украинскими военными населенных пунктов в так называемой серой зоне.

По его словам, во время проведения операции Объединенных сил также пытаются донести до жителей Донбасса правдивую информацию.

– Если говорить об успехах, то это, безусловно, создание зон безопасности в районе проведения ООС и взятие под контроль ряда населенных пунктов в зоне, которая находится между нами и врагом, что укрепило позиции Объединенных сил и сами зоны безопасности, – рассказал Наев .

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Кроме того, проведение операции Объединенных сил дает возможность обеспечивать ремонтно-восстановительные работы разрушенной инфраструктуры.

ООС позволила оптимизировать структуру сил и средств и создать четкую вертикаль, которая позволяет осуществлять эффективное управление войсками.

К слову, военные операции Объединенных сил сбили ударный беспилотник боевиков на Донецком направлении.