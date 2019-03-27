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Факты / Украина / Общество

Во сколько откроются избирательные участки

Избирательные участки в день президентских выборов откроются в 08.00.

Во сколько откроются избирательные участки

Избирательные участки в день выборов президента Украины 2019 31 марта откроются в 08.00.

Они будут работать до 20.00. За пять минут до 20.00 председатель участковой избирательной комиссии объявляет о том, что голосование заканчивается.

Однако, те граждане, которые в 20.00 находятся на избирательном участке, имеют право отдать свой голос.

Право проголосовать есть у всех граждан, которым на момент выборов исполнилось 18 лет.

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Напомним, чтобы получить бюллетень и проголосовать, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. После того, как член избирательной комиссии и избиратель распишутся на контрольном талоне, можна пройти с бюллетенем в кабинку для голосования.

Ранее Факты ICTV писали о том, как правильно заполнить бюллетень и что делать, если он испорчен.

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