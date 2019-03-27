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Полет Бойко в Москву: генпрокуратура заведет дело

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что будет заведено дело о незаконном пересечении границы в связи с полетом Бойко и Медведчука в Россию.

Полет Бойко в Москву: генпрокуратура заведет дело

Генпрокуратура зарегистрирует производство против Юрия Бойко и Виктора Медведчука в связи с их полетом на переговоры в Москву.

– Производство будет зарегистрировано и соответствующая реакция не заставит себя ждать, – заявил генпрокурор Юрий Луценко.

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В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал проверки в Госавиаслужбе, Украэродвижении, Госпогранслужбе.

Напомним, Юрий Бойко и Виктор Медведчук прибыли на встречу с российским премьером для обсуждения газовых вопросов.

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