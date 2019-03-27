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Факты / Украина

Порошенко: 31 марта 2019 – точка невозврата для Украины в СРСР

Петр Порошенко уверен, что 31 марта 2019 года Украина пройдет “точку невозврата” в СССР и РФ.

Порошенко: 31 марта 2019 – точка невозврата для Украины в СРСР

Порошенко в эфире Свободы слова заявил, что 31 марта будет избран проевропейский президент и сформирован проевропейский парламент.

– Выборы будут свободными, прозрачными, честными, и это даст возможность преодолеть движение вперед и пройти точку невозврата в Советский Союз, Российскую империю. Точка невозврата — это президентские выборы 2019 года и парламентские, потому что эти два события… происходят в Украине в 2019 году — формирование проевропейской коалиции в Раде и выбор проевропейского президента, верховного главнокомандующего, гаранта прав граждан, — говорит Порошенко.

По его мнению, именно такой президент может принимать правильные для страны решения, проводить необходимые реформы и строить независимое будущее для Украины.

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Напомним, что ранее Петр Порошенко назвал своего главного оппонента и союзника на выборах 2019.

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