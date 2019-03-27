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Факты / Украина

В детском санатории Бердянска вспышка кори

В детском санатории Бердянска (Запорожская область) пять человек заразились корью, в том числе трое детей.

корь

В детском соматическом санатории Бердянский двое взрослых и трое детей заразились корью.

Источником распространения кори в санатории стал ребенок из села Новопетровка, который находился в контакте с больным корью.

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Администрация санатория приняла решение установить наличие прививок от кори у всех сотрудников и принимать на оздоровление только тех детей, у которых есть справки о наличии прививки от кори.

Также теперь в санаторно-курортных картах детей обязательна отметка об отсутствии контакта с больными.

Напомним, в Украине невозможно объявить эпидемию кори, потому что для этого нужен главный санитарный врач, которого нет из-за ликвидации СЭС.

Источник: Бердянский городской совет

Фото: Dreamstime

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