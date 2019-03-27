Кандидат в президенты Олег Ляшко в эксклюзивном интервью ICTV рассказал, почему он хочет сократить численность депутатов до 250 человек и как будет возвращать временно оккупированные Россией территории Украины.

Олег Ляшко стал гостем программы Интервью с кандидатом в президенты о главном на телеканале ICTV, которая выходит перед выборами президента Украины.

Главный радикал страны считает необходимым ввести в Украине президентскую форму правления и уменьшить численность депутатов до 250 человек. Ляшко обещает прописать процедуру импичмента президенту и закон о временных следственных комиссиях Верховной Рады.

– Я предлагаю американскую модель управления – сильный президент – глава исполнительной власти, и сильный парламент с контрольными полномочиями, который не дает президенту стать узурпатором.

Обеспечить каждого украинца минимальным продуктовым пакетом кандидат в президенты собирается, работая на увеличение производства.

– Чем больше производится, тем меньше цена. Поэтому нужны государственные поддержки, государственные дотации на сельхозпроизводство. Мой закон – покупай украинское, плати украинцам.

Также Ляшко предложил альтернативу повышению цен на коммунальные услуги и газ, что было условием кредитования Украины Международным валютным фондом. По мнению кандидата в президенты, нашей стране нужно “не кредиты брать, а восстанавливать экономику, снижать налоги и усиливать инвестиционные стимулы для модернизации производства”.

– Экспортируем дешевую рабочую силу, как при Гитлере. Когда эшелонами вывозили землю и людей.

Вспомнив вопрос продажи земли, Ляшко категорически выступил против отмены моратория на продажу сельскохозяйственных угодий. По его словам, Украина должна определить основой аграрного строя фермерское хозяйство на примере Польши, а земли иностранцам продавать по строгим правилам.

Читайте: Олег Ляшко – кандидат в президенты Украины

Говоря о войне на Донбассе, Ляшко заявил, что не видит возможности проявить какую-либо гибкость в переговорах с Кремлем.

– Я готов сесть с Владимиром Путиным (президент РФ. – Ред.) и говорить на понятном ему языке, но я не сдам ни дюйма национальных интересов. Никаких “самостийщин”, никаких автономий, никакого контроля со стороны Кремля, – заявил Ляшко, уточнив, что готов не только к двусторонним переговорам с Россией, но и при участии посредников со стороны союзников Украины.

Напомним, ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал о своих планах возвращения оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.