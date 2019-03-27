Весенний призыв 2019 стартует 1 апреля и продлится до 30 июня.

Весенний призыв в Украине 2019 стартует 1 апреля. Об этом говорится в указе президента №22 от 30 января.

В этом году на срочную воинскую службу в апреле-июне 2019 года призовут 18 тыс. 752 человека.

Из общего числа призывников 9 тыс.человек будут направлены в Вооруженные силы Украины, 5 тыс. 152 – в Национальную гвардию, 4 тыс. – в Государственную пограничную службу и еще 600 человек – в Государственную специальную службу транспорта.

На проведение весеннего призыва Кабмин выделил 73,79 млн грн.

Объем расходов на одного призывника составляет 3 тыс. 935,13 грн.

Факты ICTV отвечают на главные вопросы о весеннем призыве 2019.

Кого призовут.

Призыву на военную службу подлежат мужчины, которым исполнилось 20 лет, но не старше 27 лет. Молодые люди 18-19 лет могут пройти службу в армии на добровольной основе (по контракту).

На сколько призовут.

Те, кто имеет степень высшего образования специалист или магистр будут уволены в запас из ВСУ и других формирований срочной службы в апреле-мае и октябре-декабре.

Остальные военные, которые отслужили установленные сроки, уйдут в запас в феврале, апреле-мае и октябре-ноябре.

Что грозит уклонистам.

Закон предусматривает различные виды наказания за нарушения. Так, за неявку в военкомат на призывника накладывается штраф. При этом оштрафованы могут быть и работодатели уклониста.

Кроме того, за уклонение от призыва может быть и уголовная ответственность (до трех лет ограничения свободы).

Кому могут дать отсрочку.

Согласно закону, отсрочку от службы можно получить на год, по истечении которого призывник должен прийти в военкомат для прохождения службы или предоставления причин для продолжения отсрочки. Предоставить ее могут:

человеку, который является единственным кормильцем семьи;

опекуну нетрудоспособных;

призывнику, который имеет 2 и более детей до 6 лет;

людям, которые воспитывают ребенка-инвалида или содержат жену-инвалида;

некоторым категориям педагогических и медицинских работников;

служащим церкви;

полицейским;

тем, кто обучается в вузе;

имеет медицинский диагноз.

Кого могут освободить от службы.

Людей, имеющих патологии зрения, органов дыхания, зубов, челюстей, пищеварительной системы. Полностью освобождаются от армии люди с умственной отсталостью, шизофренией, страдающих глухотой, слепотой и другими заболеваниями.

Кроме того, призывают людей, чьи ближайшие родственники (родители, сестра, брат) умерли или стали инвалидами во время службы в армии или сборов военнообязанных.

Не подлежат призыву мужчины, которые после окончания вуза получили воинские звания офицерского состава, а также те, кто уже отслужил в армии другой страны.

Основанием для освобождения также может быть выполнение долга службы в военном резерве в течение сроков первого и второго контрактов. Также в армию не призывают осужденных за преступления.

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Что делать, когда получил (не получил повестку).

Призывники, которые получили повестку, должны явиться в военкомат в указанное время. При этом с 2016 года факт неполучения повестки не является основанием для того, чтобы не прийти в военкомат – с тех пор, как начинается весенний призыв и об этом объявляют СМИ, если человек попадает в категорию призывников, он должен в течение 10 дней явиться в военкомат.

Есть только несколько причин, по которым можно не прийти в военный комиссариат – это стихийное бедствие, болезнь, подтвержденная больничным листом, смерть своего близкого родственника или близкого родственника жены.

Напомним, заместитель начальника управления призыва и комплектования Главного управления персонала Генштаба ВСУ полковник Валерий Дендебера рассказал, что военнослужащие срочной службы не привлекаются к выполнению задач в составе операции Объединенных сил на Донбассе.