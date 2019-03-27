Украинцы, которые живут в России не смогут проголосовать за президента Украины, находясь на территории РФ.

Украинцы не смогут проголосовать на выборах президента Украины, находясь на территории РФ, сказал директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

Центральная избирательная комиссия учла позицию МИД и решила не открывать избирательные участки на территории России.

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– Проведение свободных и честных выборов на территории страны-агрессора невозможно и опасно для избирателей, – сказал Погорельцев.

По его словам, они смогут проголосовать на избирательных участках в Финляндии, Грузии и Казахстане.

Он отметил, что сейчас на территории РФ находятся около 2 млн украинцев.

Ранее ЦИК опубликовала данные, сколько украинцев будут голосовать не по месту прописки.