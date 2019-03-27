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Факты / Мир / Россия

Выборы 2019: как будут голосовать украинцы в России

Украинцы, которые живут в России не смогут проголосовать за президента Украины, находясь на территории РФ.

Выборы 2019: как будут голосовать украинцы в России

Украинцы не смогут проголосовать на выборах президента Украины, находясь на территории РФ, сказал директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

Центральная избирательная комиссия учла позицию МИД и решила не открывать избирательные участки на территории России.

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– Проведение свободных и честных выборов на территории страны-агрессора невозможно и опасно для избирателей, – сказал Погорельцев.

По его словам, они смогут проголосовать на избирательных участках в Финляндии, Грузии и Казахстане.

Он отметил, что сейчас на территории РФ находятся около 2 млн украинцев.

Ранее ЦИК опубликовала данные, сколько украинцев будут голосовать не по месту прописки.

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