Аннексия Крыма разъединила семьи и страны. 5 лет прошло со дня псевдореферендума и пропасть между Россией и Украиной только усугубляется. В Крыму оккупационная власть аннексию называет “воссоединением” и отмечает как праздник.

Однако с каждым годом масштабы гуляния все меньше. В Севастополе прошел небольшой военный парад, в котором участвовали “байкеры” и “казачки” и на берегу моря россияне провели экскурсии по нескольким военным кораблям.

А вечером устроили бесплатный концерт, на котором главным солистом был Владимир Путин. Президент России продолжил воинственную риторику и сравнил крымчан с солдатами.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пошел еще дальше и сказал, что Крым был 23 года под “украинской оккупацией” и Россия будет требовать компенсации.

Праздновали в Крыму недолго – быстро пришло осознание, что происходит. Россия обещала золотые горы и кучу денег, а получилось как всегда.



Более того Крым курортного полуострова превращается в закрытую военную базу. Теперь здесь вместо автобусов с туристами, все чаще можно увидеть колонны военной техники.

Для тех, кто не согласен с такой политикой милитаризацией и притеснениями свободы – российские спецслужбы приготовили два пути: смерть или тюрьма.

Кремль в Крыму проводит политику русификации. По данным Меджлиса за 5 лет на полуостров переселено полмиллиона россиян с Севера, Сибири, других регионов. Только в Севастополь 200 тысяч.

Сейчас Крым темное пятно на мировой карте. Оккупированная территория под санкциями с серьезными экономическими и социальными проблемами, когда цены растут, а зарплаты нет, отмечают аналитики.

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В первую очередь возникли серьезные проблемы с водой, которая шла с материковой части Украины. Теперь полуостров постепенно превращается в пустыню.

Но на публике в Крыму Путин повторяет стандартные слова о полуострове, который вернулся в родную гавань. Говорит, что каши с нынешним руководством Украины не сваришь.

Когда диалог о возвращении Крыма начнется? На этот вопрос сейчас ни у кого нет ответа.

Напомним, во временно оккупированном Крыму не осталось украиноязычных школ.