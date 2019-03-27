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Рост цен или экономики: что будет, если напечатать много денег

Гиперинфляция, рост цен и бедность – последствия бесконтрольной печати денег, не подкрепленных товарами и услугами. Однако из этого правила есть исключение.

Рост цен или экономики: что будет, если напечатать много денег

Выпуск национальной валюты происходит, когда необходимо заменить старые купюры на новые, или когда экономика растет, и этот рост необходимо подкрепить новой порцией наличных.

Печать валюты, не подкрепленной реальными товарами и услугами, может привести к гиперинфляции при наличии двух факторов, как это было в начале 90-х годов:

  1. большой дефицит бюджета – на уровне 40% и более;
  2. дефицит товаров и обвал цен.

Однако, если выпуск дополнительных денег направить на развитие малого и среднего бизнеса, это может сыграть роль локомотива для экономики.

Но и здесь важно выполнение нескольких условий:

  • прибыль с каждой вложенной гривны должен быть максимальным (такую ​​выгоду может обеспечить создание новых конкурентоспособных технологий);
  • результат должен быть быстрым – чтобы вливание дополнительных денег не успело вызвать большою инфляцию;
  • чтобы ни одна купюра не была украдена, иначе все бесполезно – страна рухнет в пропасть гиперинфляции.

В странах со стабильной экономию выпуск избыточной наличности может даже пойти на пользу: стимулировать покупательскую активность людей, приведет к расширению производства, созданию новых рабочих мест и, как следствие, еще большей покупательской активности.

К таким приемам периодически прибегают США, Германия, Великобритания, Япония и другие страны.

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В начале марта в Нацбанке сообщили, что благоприятные факторы обеспечивают преобладание предложения валюты над спросом на межбанковском валютном рынке и укрепление гривни.

Источник: Ранок у великому місті

Фото: Dreamstime

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