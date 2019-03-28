Выборы 2019 состоятся на этой неделе. Почему следует идти на выборы и что решит ваш голос, сколько украинцев готовы проголосовать и как голосуют в Европе – в материале Фактов ICTV.

Выборы президента 2019 достигают своего пика – уже через несколько дней состоится голосование. В воскресенье, 31 марта, с 8:00 утра до 20:00 вечера украинцы смогут избрать нового гаранта.

Если вы еще не определились, ранее Факты ICTV писали, как выбрать своего кандидата и даже делали тест Кто ваш кандидат.

Почему надо идти голосовать?

В Украине голосования – это не принуждение и не обязательное условие. Это скорее личное дело каждого гражданина.

Однако, не следует забывать, что это основная составляющая демократического общества. Это то, что отличает нас от диктатуры или от патриархата – мы самостоятельно можем выбирать себе президента.

– Каждый гражданин должен понимать: если он хочет, чтобы в стране что-то менялось, надо ходить на выборы. Чтобы потом не говорить, что я не имею отношения к тем политикам, – напоминает политолог Тарас Загородний.

Он добавляет, что народ, который не приходит, отдает решение в руки других избирателей, а это преимущественно старшее поколение.

– Если ты не придешь, за тебя проголосует кто-то другой, особенно из старшего поколения. Здесь воруют не голос, а твое будущее. Если ты хочешь перемен в стране, то должен ходить на выборы.

Лидеры мнений мобилизовали силы и призывают граждан проявить сознательность. Певец Святослав Вакарчук запустил флешмоб #ГолосуюНепоПриколу, где призывает украинцев серьезно отнестись к избирательному процессу и проголосовать:

– Свобода требует ответственности, а не саркастического равнодушия, а изменения – не случайность и требуют настойчивости, – отмечает певец.

Кроме того, в сети запустили проект, который призывает поставить мировой рекорд по селфи за 24 часа. Смысл заключается в том, чтобы сфотографироваться напротив участка (ни в коем случае не с бюллетенем и не в кабинке для голосования, потому что это незаконно) и выложить фото на интерактивную карту.

Будет ли рекордная явка?

По данным последних социологических исследований, 53% украинцев однозначно пойдут голосовать, а еще 31% в раздумии.

Политический эксперт Тарас Загородний не исключает, что в этом году явка может превысить показатели прошлых лет (в 2010 явка была 66,76% в первом туре и 69,15% – во втором, в 2014 году – 59,48%).

Во-первых, впервые в современной истории Украина просуществовала без выборов столь продолжительный период времени – пять лет. Ранее же каждые 2-3 года проходили голосования – в 2004 году президентские выборы, уже в 2007 году – парламентские, затем в 2010 снова президентские, в 2012 – парламентские.

В 2014 году, после Майдана, состоялось обновление состава парламента, выбрали нового президента и пять лет прожили без изменений.

Во-вторых, Загородний прогнозирует высокую явку молодого электората, по сравнению с прошлыми годами:

– Фактор Зеленского – есть вероятность, что придет много молодежи, которая ранее выборы игнорировала. Это может добавить еще 5%. То есть явка может составить до 75%. В 80% я не верю, но такая вероятность тоже существует. Многие люди хотят своим приходом на избирательный участок показать протест против того, что происходит в стране.

Впрочем, если явка будет на порядок выше, чем прогнозируют социологи – это уже повод сомневаться в честности выборов.

– Главное, чтобы мы вовремя остановились, и явка не дошла до 100%. Я думаю, что это будет 60% +, но не 80-90%. Такова объективная реальность, – отмечает политолог Евгений Магда.

Двигаемся в Европу?

Украинцам есть на кого равняться. Наша явка на выборы в 55-65% всегда была низкой по сравнению с европейскими странами, где норма 70% и выше. Высокий уровень социально ответственности, или менталитет, или другой фактор позволяет абсолютному большинству участвовать в функционировании государства.

Выборы президента Франции в 2017 году. В первом туре явка составила 77,77% , во втором – 74,56% .

, во втором – . Выборы в Бундестаг в Германии в 2017 году. Явка – 76,2% .

. Парламентские выборы в Италии в 2018 году. Явка – 72, 93% .

. Парламентские выборы в Нидерландах в 2017 году. Явка 81,9%.

По сравнению с этими цифрами, 59,48% на выборах президента в 2014 году – маловато.

Ряд стран прибегли к другому методу – обязали людей голосовать. В Бельгии, например, первая неявка на выборы обойдется в 50 евро, вторая – в 125 евро, а на четвертый раз гражданин лишается избирательного права на 10 лет. На последних выборах явка там составила 89,45% избирателей.

В Люксембурге также предусмотрена система штрафов. Дополнительно, тот, кто игнорирует свое право, не может работать на государственных и муниципальных должностях. Например, учителем, которому платят деньги из государственного бюджета, устроиться не получится. В Люксембурге последняя зарегистрированная явка составила 89,66%.

Подобные системы обязательного голосования работают в Австралии, Греции, Сингапуре, Аргентине и Мексике.

Только от украинцев зависит, какой будет наша страна завтра – восстановится ли мир на Донбассе, или он так и останется самопровозглашенной республикой, вступим ли мы в Европейский Союз, или же наладим отношения с Россией, продолжим ли сотрудничать с МВФ, или найдем альтернативу. Список можно продолжать бесконечно.

У каждого из 37 кандидатов (не считая тех, кто снялся) свое видение страны, которое он будет реализовывать следующие пять лет. Задать этот вектор – задача избирателей, которую мы не имеем права игнорировать.

В заключение, Факты ICTV предлагают пройти тест, на основе которого мы подберем вашего идеального кандидата.







Лилия Ященко