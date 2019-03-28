В сферах строительства и транспорта значительно выросла заработная плата, чему способствовала миграция людей на заработки.

Недостаток рабочих рук заставил украинских работодателей пересмотреть подходы к оплате труда. По данным опроса Международного кадрового портала HeadHunter, представители всех отраслей, где выросло количество вакансий, были вынуждены увеличить ставки зарплаты работникам и начисления бонусов.

Кроме того, работодатели все чаще отходят от привязки выплат к эффективности работы. В свою очередь, соискатели получили возможность высоко себя ценить и перебирать предложениями, о чем свидетельствуют конкретные примеры.

– Я позвонил одному каменщику, который делал облицовочную кладку моего дома. Его коллеги поехали в Польшу, где работают вахтовым методом, живут вдали от семьи и имеют при этом по 18-20 тыс. грн в месяц. А он из-за травмы ноги тогда вместе с ними не отправился. Сейчас работает под Черкассами. Зарабатывает до 50-55 тыс. грн в месяц, – рассказывает заказчик строительства Сергей Леуский.

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Также, по данным HeadHunter, количественный рост вакансий произошел в таких профессиональных сферах, как рабочий персонал, производство и транспорт. Связанные с этими сферами компании продемонстрировали кардинальное изменение подходов, существенно повысив конкурентные позиции отечественного рынка труда.

Напомним, как не попасть на крючок аферистов при поиске работы за границей.