PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

50 тыс. в месяц: где в Украине платят больше, чем в Польше

В сферах строительства и транспорта значительно выросла заработная плата, чему способствовала миграция людей на заработки.

50 тыс. в месяц: где в Украине платят больше, чем в Польше

Недостаток рабочих рук заставил украинских работодателей пересмотреть подходы к оплате труда. По данным опроса Международного кадрового портала HeadHunter, представители всех отраслей, где выросло количество вакансий, были вынуждены увеличить ставки зарплаты работникам и начисления бонусов.

Кроме того, работодатели все чаще отходят от привязки выплат к эффективности работы. В свою очередь, соискатели получили возможность высоко себя ценить и перебирать предложениями, о чем свидетельствуют конкретные примеры.

– Я позвонил одному каменщику, который делал облицовочную кладку моего дома. Его коллеги поехали в Польшу, где работают вахтовым методом, живут вдали от семьи и имеют при этом по 18-20 тыс. грн в месяц.

А он из-за травмы ноги тогда вместе с ними не отправился. Сейчас работает под Черкассами. Зарабатывает до 50-55 тыс. грн в месяц, – рассказывает заказчик строительства Сергей Леуский.

Читайте: Заберут работу у миллиарда людей: как до 2030 года работы изменят рынок труда

Также, по данным HeadHunter, количественный рост вакансий произошел в таких профессиональных сферах, как рабочий персонал, производство и транспорт. Связанные с этими сферами компании продемонстрировали кардинальное изменение подходов, существенно повысив конкурентные позиции отечественного рынка труда.

Напомним, как не попасть на крючок аферистов при поиске работы за границей.

Источник: 112 Украина

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Как влюбить в себя рекрутера: секреты идеального резюме и главные ошибки
Вступительная кампания 2018: будущее за программированием, но выбирают язык и право
Гибкие и сочувствующие: секреты успеха женщин-руководителей
Синдром Дауна – не приговор: реальные истории
Трудова міграція: хто та як заманює українців на роботу за кордоном
Проблема дискримінації за віком: як роботодавці порушують закон
Обережно – обман! Як не потрапити в халепу на роботі за кордоном
В Украине введут штрафы за зарплату в конвертах
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка