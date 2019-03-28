PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

BBC извинилась перед Порошенко и готова выплатить компенсацию

BBC принесла извинения президенту Украины Петру Порошенко за материал о его встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Петро Порошенко

BBC принесла извинения президенту Украины Петру Порошенко за материал, в котором утверждалось, что он заплатил за продление встречи с президентом США Дональдом Трампом.

BBC готова возместить Порошенко нанесенный ущерб и судебные издержки.

Соответствующий материал появился на сайте BBC в мае 2018 года, однако впоследствии был удален.

– Мы считали, что в этих публикациях было сделано менее серьезное утверждение, направленное в адрес господина Порошенко, но ввиду того, что Высокий суд пришел к выводу, что это утверждение было представлено в изложенном выше ключи, мы рады признать, что оно было ошибочным, – сказал юрист BBC.

Читайте: Порошенко рассказал о своем плане П

В материале говорилось, что президент Украины якобы заплатил юристу Трампа Майклу Коэну $400 тыс. для того, чтобы их встреча длилась дольше.

К слову, президент Петр Порошенко рассказал, что за четыре года потратил около 1,5 млрд грн на поддержку ВСУ и благотворительность.

Источник: ВВС Украина

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Порошенко рассказал о своем плане П
Порошенко рассказал, сколько потратил на благотворительность и поддержку ВСУ
Любыми средствами: Трамп требует осуществить высадку на Луну до 2024 года
Из-за киберугроз: Трамп продлил режим чрезвычайного положения
Порошенко: 31 марта 2019 – точка невозврата для Украины в СРСР
Порошенко о выборах: Мой оппонент – Путин
Порошенко рассказал, когда Украина перестанет импортировать газ
Трамп признал Голанские высоты территорией Израиля: что будет с Крымом
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка