BBC принесла извинения президенту Украины Петру Порошенко за материал о его встрече с президентом США Дональдом Трампом.
BBC принесла извинения президенту Украины Петру Порошенко за материал, в котором утверждалось, что он заплатил за продление встречи с президентом США Дональдом Трампом.
BBC готова возместить Порошенко нанесенный ущерб и судебные издержки.
Соответствующий материал появился на сайте BBC в мае 2018 года, однако впоследствии был удален.
– Мы считали, что в этих публикациях было сделано менее серьезное утверждение, направленное в адрес господина Порошенко, но ввиду того, что Высокий суд пришел к выводу, что это утверждение было представлено в изложенном выше ключи, мы рады признать, что оно было ошибочным, – сказал юрист BBC.
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В материале говорилось, что президент Украины якобы заплатил юристу Трампа Майклу Коэну $400 тыс. для того, чтобы их встреча длилась дольше.
К слову, президент Петр Порошенко рассказал, что за четыре года потратил около 1,5 млрд грн на поддержку ВСУ и благотворительность.