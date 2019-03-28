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Факты / Украина / Общество

Боевики Нацкорпуса избили многодетную активистку в Киеве – Старостенко

Бойцы Национального корпуса совершили в Киеве нападение на общественных активистов. Среди пострадавших – многодетная мать, которая получила сотрясение головного мозга.

Боевики Нацкорпуса избили многодетную активистку в Киеве – Старостенко

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель ОО Центр общественного взаимодействия Команда Кличко Анна Старостенко.

– Настоящие мужчины защищают границы государства, а бойцы Национального корпуса воюют с многодетными матерями! Сегодня в 14:00 ориентировочно 15 боевиков устроили очередное нападение в столице.

Группа молодых людей крепкого телосложения, в балаклавах, с символикой Национальних дружин, силой ворвалась в помещение по адресу Марины Цветаевой, 13, в котором находится общественная организация Центр общественного взаимодействия Команда Кличко, – рассказала Старостенко.

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Боевики Нацкорпуса избили многодетную активистку в Киеве – Старостенко / 9 фотографий

По ее словам, во время захвата помещения несколько человек, находившихся внутри, получили телесные повреждения. Одной из пострадавших стала активистка общественной организации Центр общественного взаимодействия и мать троих детей. У женщины диагностировали сотрясение головного мозга.

– У меня один вопрос – сколько можно? Эти беспринципные “дружины” не впервые безнаказанно нападают и запугивают активистов! У них не хватает даже минимального уважения к людям, которые не разделяют их мнение! – написала руководитель ОО.

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Она напомнила, что нападения на активистов является уголовным правонарушением и сообщила, что представители Центра общественной инициативы уже подали соответствующее заявление в полицию.

– Требуем от правоохранителей прозрачного расследования этого инцидента и наказания виновных! – отметила Анна Старостенко.

Напомним, 9 марта в Черкассах проходили мероприятия с участием президента Украины Петра Порошенко, во время которых представители Национального корпуса пытались прорваться на сцену.

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